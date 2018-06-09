Де дивитися Гран-прі Канади: розклад трансляцій Формули-1

У суботу та неділю, 9-10 червня, відбудеться сьомий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Канади пройде на автодромі ім. Жиля Вільньова.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію (9.06) і гонку (10.06) в прямому ефірі на "Першому автомобільному" (Україна), а також на російському каналі "Матч ТВ". Початок трансляцій і в суботу і в неділю о 20:55 за київським часом.

У записі гонку можна буде побачити на російській "Матч! Арені" 11 червня в 00:30.

Крім того, Гран-прі Канади покаже супутниковий канал "Сетанта спортс +" - ірландський телеканал, є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом, що базуються в Дубліні.

Нагадаємо, що 6-й етап в Монако виграв пілот Red Bull.