Де дивитися Гран-прі Італії: розклад трансляцій Формули-1

У цей вікенд, 5 – 6 вересня, відбудеться 8-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гонка пройде в Італії на легендарному автодромі Монца.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, картинка буде доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з минулого року веде мовлення в Україні.

Кваліфікація:

5 вересня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

У записі в цей же день: 18:45 – "Setanta Sports Ukraine", 23:20 – "Матч! Арена".

Гонка:

6 вересня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

У записі в цей же день: 19:45 – "Матч! Арена", 19:30 – "Setanta Sports Ukraine".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьомий етап пройшов на легендарному автодромі Спа-Франкоршам в Бельгії і ознаменувався страшною аварією між Антоніо Джовінаццо з Alfa Romeo і Джорджем Расселом з Williams.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!