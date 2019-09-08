Де дивитися Гран-прі Італії: розклад трансляцій Формули-1

У цей уїкенд 7-8 вересня, відбудеться чотирнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Італії пройде на легендарному автодромі в Монці.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

7 вересня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.

У записі: 21:30 - "Setanta Sports 2" 8 вересня о 04:00 "Setanta Sports Ukraine".

гонка:

8 вересня, 15:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 9 вересня, 3:30 "Матч ТВ", 10 вересня 15:50 - "Матч! Арена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня в Спа-Франкоршам завершився тринадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Бельгії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, здобувши першу перемогу в своїй кар'єрі.

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