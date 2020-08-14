Де дивитися Гран-прі Іспанії: розклад трансляцій Формули-1
У столиці Каталонії Барселоні 15-16 серпня відбудеться Гран-прі Іспанії чемпіонату світу в автоперегонах класу Формули-1.
Шостий етап сезону пройде на автодромі "Каталунья". Це буде ювілейний 30-й Гран-прі Іспанії на цій трасі в статусі етапу чемпіонату світу.
За традицією пілоти після вільних заїздів в суботу, 15 серпня, розіграють в кваліфікації місця на стартовій решітці. А вже на наступний день шанувальники Формули-1 дізнаються переможця.
Стежити за гонкою українські вболівальники зможуть в ефірі телеканалу Setanta Sports. У Росії трансляцію з Барселони проведуть "Матч ТВ" і "Матч! Арена". Вашій увазі розклад Гран-прі Іспанії:
15 серпня (субота)
16:00. Кваліфікація
16 серпня (неділя)
16:10. Гонка.
Нагадаємо, в загальному заліку сезону Формули-1 впевнено лідирує чинний чемпіон Льюїс Хемілтон.
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