Де дивитися Гран-прі Емілії-Романьї: розклад трансляцій Формули-1

В Італії 31 жовтня – 1 листопада пройде 13-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться на знаменитому автодромі "Імола", названого в честь найбільшої області країни.

Цей етап "королівських гонок" складається всього з двох гоночних днів. Вперше в історії п'ятничні тренування були скасовані не через погоду, а через логістичнi проблеми – команди просто не встигали з Португалії з обладнанням переїхати до Італії.

У суботу в кваліфікації пілоти розіграють місця на стартовій решітці, а вже в неділю посперечаються за призові місця. В Україні любителі Формули-1 зможуть побачити Гран-прі Емілії-Романьї в прямому ефірі завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. У Росії гонку покаже "Матч ТВ".

31 жовтня, кваліфікація

14:55 "Матч ТВ" (в запису: 21:20 "Матч! Арена", 22:00 Setanta Sports Ukraine +)

1 листопада, гонка

13:50, "Матч ТВ", Setanta Sports Ukraine +, Setanta Sports 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Португалії – 12-го етапу Ф-1, який пройшов на новій трасі в Портімао.