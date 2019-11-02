Де дивитися Гран-прі CША: розклад трансляцій Формули-1

У цей уїк-енд 2-3 листопада відбудеться дев'ятнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі США пройде на автодромі "Траса Америк", який був побудований в околицях міста Остін.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

2 листопада 22:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 3 листопада в 00:15 - "Setanta Sports 2", 3 листопада о 09:20 - "Матч! Арена".

Гонка:

3 листопада 20:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

У записі: 4 листопад о 07:20 - "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в Мехіко завершився вісімнадцятий етап Формули-1. Гран-прі Мексики, який пройшов на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.

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