Де дивитися Гран-прі Бельгії: розклад трансляцій Формули-1

Цього вікенду 29-30 серпня, відбудеться сьомий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Бельгії пройде на легендарному автодромі Спа-Франкоршам.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

29 серпня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.

У записі в цей же день: 23:00 - "Матч! Арена", 23:30 "Setanta Sports Ukraine +".

гонка:

30 серпня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

У записі в цей же день: 20:30 – "Матч! Арена", 22:00 – "Setanta Sports Ukraine".

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній етап відбувся 16 серпня на іспанському автодромі Каталунья і завершився перемогою Льюїса Хемілтона. Британський пілот пілот Mercedes побив "вічний" рекорд Шумахера.

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