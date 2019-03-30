Де дивитися Гран-прі Бахрейну: розклад трансляцій Формули-1

У неділю, 31 березня, відбудеться другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Змагання пройдуть на гоночній трасі "Сахір". Протяжність траси – 5412 км.

Перші етапи битви будуть недоступні для українського телеглядача, який раніше міг спостерігати за змаганнями Формули-1 на "Першому автомобільному". Проте, у всіх любителів найпопулярнішої автогонки світу буде можливість подивитися її наживо на російському каналі "Матч ТВ". Початок трансляції гонки – о 18:10 за київським часом, а кваліфікації – о 17:00 в суботу, 30 березня.

Гран-прі Австралії

Відеокартинка з Гран-прі Бахрейну буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший Гран-прі сезону, який пройшов в австралійському Мельбурні, виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.

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