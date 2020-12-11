Де дивитися Гран-прі Абу-Дабі: розклад трансляцій Формули-1

Михайло Морозов Формула 1 18:50, 11.12.2020

У неділю, 13 грудня, відбудеться Гран-прі Абу-Дабі, який стане заключним етапом у скороченому через коронавірус сезоні Формули-1.

Гонка пройде на трасі "Яс-Маріна", яка є однією з улюблених для 7-кратного чемпіона Льюїса Гемілтона (5 перемог). Британський пілот Mercedes поборов коронавірус і зможе взяти участь у заїзді, під час якого гонщики подолають понад 305 кілометрів – 55 кіл по 5554 метри.

За традицією, в суботу, 12 грудня, відбудеться кваліфікація, за підсумками якої стануть відомі стартові позиції пілотів перед початком основного заїзду. В Україні пряму трансляцію Гран-прі Абу-Дабі можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports+ о 15:05 за київським часом, а в Росії гонку покаже "Матч! Арена".

Розклад Гран-прі Абу-Дабі:

12 грудня (субота)

14:55. Кваліфікація

13 грудня (неділя)

15:05. гонка

Як повідомляв OBOZREVATEL, історичний Гран-прі Сахіра завершився сенсацією.

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Спорт Формула 1

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