Де дивитися Гран-прі Абу-Дабі: розклад трансляцій Формули-1

У цей вїкенд 30 листопада - 1 грудня відбудеться останній, двадцять перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Абу-Дабі пройде на автодромі Яс Марина в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Setanta Sports Ukraine" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом і з недавнього часу мовить в Україні.

Кваліфікація:

30 листопада 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports" 2

У записі: о 22:40 – "Матч! Арена"

Гонка:

1 грудня 15:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

У записі: 20:15 - "Матч! Арена", 20:30 - "Setanta Sports Ukraine".

* Час вказаний київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому в Бразилії 20-й етап ознаменувався неймовірною боротьбою на останніх колах, і його в соцмережах встигли заслужено охрестити найдраматичнішим в сезоні.

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