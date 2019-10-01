"Дива статися не могло": лікар Шумахера зробив заяву про Міхаеля

Лікар семиразового чемпіона з автогонок у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера Філіп Менаше спростував повідомлення ЗМІ про нібито експериментальному відновленні німця.

Кардіохірург в інтерв'ю Marca заявив, що за останні 20 років у вивченні стовбурових клітин було досягнуто значного прогресу. За словами медика, лікування Шумахера відповідало стандартам паризької клініки, і "дива з ним статися не могло".

9 вересня Шумахер був доставлений в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа. Повідомлялося, що у нього планувалася експериментальна операція по впровадженню стовбурових клітин в серцеву тканину. Одна зі співробітниць клініки зазначила, що гонщик був при тямі. У ніч на 12 вересня він був виписаний з клініки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шумi був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він мав серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходився в інвалідному візку.

Перші позитивні новини стали надходити ближче до кінця 2018 року. Спочатку президент ФІА Жан Тодт зізнався, що в листопаді дивився Гран-прі Бразилії разом з Міхаелем.

У грудні 2018-го британське видання Daily Mail повідомило, що екс-пілот Ferrari більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

У лютому 2019-го Шумахера за непідтвердженою інформацією бачили на іспанській Майорці, де він відсвяткував ювілей

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