Чотириразовий чемпіон Формули-1 підписав контракт із новою командою

Чотириразовий чемпіон Формули-1, пілот Ferrari Себастьян Феттель підписав контракт з командою Aston Martin, який набуде чинності з сезону 2021.

"Я радий нарешті повідомити ці радісні новини про моє майбутнє. Я з величезною гордістю заявляю, що буду пілотом Aston Martin у 2021 році. Для мене це нова пригода в складі по-справжньому легендарної автомобільної компанії. Я вражений результатами команди в нинішньому сезоні і вірю, що на нас чекає ще більш яскраве майбутнє", – цитує слова Феттеля офіційний сайт команди Racing Point, яка з 2021 року називатиметься Aston Martin.

Німецький гонщик чотири рази поспіль ставав чемпіоном світу в гоночному класі Формули-1 у 2010-2013 роках. На його рахунку 53 перемоги в заїздах (третє місце у списку всіх часів) і 67 подіумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда Ferrari відмовилася від продовження угоди з Феттелем, запросивши на його місце Карлоса Сайнса.