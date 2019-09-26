Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Через Путіна: у російського Сочі вирішили забрати етап Формули-1

10.7т Читати матеріал російською

Російський етап гоночної серії Формула-1 можуть перенести з Сочі в Санкт-Петербург.

Проект автодрому в спорткомплексі "Ігора Драйв"

Проект автодрому в спорткомплексі "Ігора Драйв"

vk.com/igoradrive

За інформацією Daily Mail, цю ідею підтримав Володимир Путін. Відзначається, що президент РФ готовий забезпечити фінансування будівництва нової траси "Ігора", яка буде розташована приблизно в 24 кілометрах від міста. Очікується, що гонка на новій трасі може пройти вже в 2021 році.

Ідею перенесення також підтримує компанія Liberty Media, що володіє Формулою-1. На думку керівництва, Санкт-Петербург - більш статусне місто, ніж Сочі.

Новини
Шумахер давно в сознании: что на самом деле происходит с Михаэлем?

Гран-прі Росії проходить в Сочі з 2014 року. За різними даними, тільки за право проведення Гран-прі Росії щороку з бюджету Краснодарського краю виділяється від 40 до 59 млн доларів. Будівництво траси офіційно обійшлося в 11 млрд рублів.

Найближче Гран-прі Росії пройде з 27-го по 29 вересня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ferrari зробила золотий дубль на Гран-прі Формули-1 в Сінгапурі.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Формула 1" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Формула 1
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
21
45
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так из-за Путина, или из-за того, что СПб более статусный? Х*хлы, вы даже новость не можете нормально передать. Д*билы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Южный Гарик
Южный Гарик
Кастрюли, отбой, новость-фейк, такой вопрос даже не обсуждался)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
филипп филипыч
филипп филипыч
говорят изгой не настоящий!))
Показати коментар повністю
Відповісти
7
2

Блоги / думки

ads pixel