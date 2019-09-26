Через Путіна: у російського Сочі вирішили забрати етап Формули-1

Російський етап гоночної серії Формула-1 можуть перенести з Сочі в Санкт-Петербург.

Проект автодрому в спорткомплексі "Ігора Драйв" vk.com/igoradrive

За інформацією Daily Mail, цю ідею підтримав Володимир Путін. Відзначається, що президент РФ готовий забезпечити фінансування будівництва нової траси "Ігора", яка буде розташована приблизно в 24 кілометрах від міста. Очікується, що гонка на новій трасі може пройти вже в 2021 році.

Ідею перенесення також підтримує компанія Liberty Media, що володіє Формулою-1. На думку керівництва, Санкт-Петербург - більш статусне місто, ніж Сочі.

Гран-прі Росії проходить в Сочі з 2014 року. За різними даними, тільки за право проведення Гран-прі Росії щороку з бюджету Краснодарського краю виділяється від 40 до 59 млн доларів. Будівництво траси офіційно обійшлося в 11 млрд рублів.

Найближче Гран-прі Росії пройде з 27-го по 29 вересня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ferrari зробила золотий дубль на Гран-прі Формули-1 в Сінгапурі.

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