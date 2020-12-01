Чемпіон Формули-1 Гемілтон заразився коронавірусом і розповів про свій стан

Чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Льюїс Гемілтон заразився коронавірусом.

Як повідомив британський пілот у себе в Twitter, у нього легкі симптоми.

"На жаль, після трьох негативних тестів минулого тижня вчора я відчув легкі симптоми хвороби й попросив про ще один аналіз. Результат виявився позитивним. Тому я негайно пішов на самоізоляцію на 10 днів", – написав Льюїс у Twitter.

Льюїс Гемілтон захворів Twitter Льюїса Гемілтона

Пресслужба Mercedes заявила, що Льюїс ізолюється відповідно до протоколів COVID-19 і не зможе взяти участь у майбутньому Гран-прі Сахір (4-6 грудня).

Гемілтон пропустить Гран-прі Сахір Twitter Formula-1

Нагадаємо, що в цьому сезоні британець отримав дострокову перемогу в чемпіонаті й завоював свій сьомий титул у "Королівських гонках", повторивши "вічний рекорд" Міхаеля Шумахера. Крім того, Гемілтон побив досягнення легендарного німця за кількістю перемог у Ф-1.