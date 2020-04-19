Батько російського чемпіона Формули-3 Шварцмана помер від коронавiрусу

Максим Богданов Формула 1 18:56, 19.04.2020

Батько російського чемпіона з автогонок у класі Формули-3 Роберта Шварцмана помер від коронавiрусу віці 52 років.

Михайло Шварцман два тижні тому був госпіталізований і перебував в реанімації.

"Плачу, коли пишу це, не можу повірити, що ти пішов. Ти дуже допомагав мені в житті і кар'єрі, а я не встиг відплатити тим же. Ти був і залишаєшся кращим татом в світі, я тебе люблю і буду по тобі сумувати" , – написав 20-річний Шварцман-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавiрусу у віці 76 років.

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Спорт Формула 1

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