Батько російського чемпіона з автогонок у класі Формули-3 Роберта Шварцмана помер від коронавiрусу віці 52 років.

Михайло Шварцман два тижні тому був госпіталізований і перебував в реанімації.

"Плачу, коли пишу це, не можу повірити, що ти пішов. Ти дуже допомагав мені в житті і кар'єрі, а я не встиг відплатити тим же. Ти був і залишаєшся кращим татом в світі, я тебе люблю і буду по тобі сумувати" , – написав 20-річний Шварцман-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавiрусу у віці 76 років.

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