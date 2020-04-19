Головна Новини
19 квітня • оновлено в 19:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Формула 1

Батько російського чемпіона Формули-3 Шварцмана помер від коронавiрусу

1.5т
Читати матеріал російською

Батько російського чемпіона з автогонок у класі Формули-3 Роберта Шварцмана помер від коронавiрусу віці 52 років.

Михайло Шварцман два тижні тому був госпіталізований і перебував в реанімації.

"Плачу, коли пишу це, не можу повірити, що ти пішов. Ти дуже допомагав мені в житті і кар'єрі, а я не встиг відплатити тим же. Ти був і залишаєшся кращим татом в світі, я тебе люблю і буду по тобі сумувати" , – написав 20-річний Шварцман-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавiрусу у віці 76 років.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Формула 1

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку