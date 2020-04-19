Батько російського чемпіона з автогонок у класі Формули-3 Роберта Шварцмана помер від коронавiрусу віці 52 років.
Михайло Шварцман два тижні тому був госпіталізований і перебував в реанімації.
"Плачу, коли пишу це, не можу повірити, що ти пішов. Ти дуже допомагав мені в житті і кар'єрі, а я не встиг відплатити тим же. Ти був і залишаєшся кращим татом в світі, я тебе люблю і буду по тобі сумувати" , – написав 20-річний Шварцман-молодший.
I'm crying every time I'm writing this , I can not believe that you are gone. You helped me so much through my life and career and I did not make it in time to pay you back . You were and you are the best Dad in the world , I love you and I will miss you so much ......... #goodbyepapa #restinpeace
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" Норман Хантер помер від коронавiрусу у віці 76 років.
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