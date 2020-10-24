Батька першого російського пілота Формули-1 застрелили під Виборгом

Батька колишнього пілота Формули-1 Віталія Петрова – одного з найбільших бізнесменів у Виборзі (Ленінградська область) Олександра Петрова застрелили в селищі Велике – приблизно в 50 кілометрів від Виборга.

Ім'я Петрова місцеві журналісти неодноразово пов'язували з тіньовими процесами і близько-злочинними угрупованнями. Деякі видання навіть називали його "Господарем Виборга", правда, після публікували публічні вибачення, повідомляє Mash.

24 жовтня, близько 18:00, кілер пробрався на ділянку Петрова і відкрив вогонь. Вбитого чоловіка помітив сторож і викликав швидку.

Олександр Петров застрелений у Виборзі

Віталій Петров з 31 січня 2010 до 9 грудня 2011 виступав за команду Renault у Формулі-1. У лютому 2012 року перейшов в Caterham F1 Team. Є першим російським пілотом, коли-небудь виступав в рамках чемпіонату Формули-1 в якості основного пілота. Завершив кар'єру в Ф-1 в 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL , колишнього бійця змішаних єдиноборств Шаміля Абдулмуслімова, який виступав в середній вазі, застрелили в одному з ресторанів дагестанського міста Хасавюрт.