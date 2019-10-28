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28 жовтня • оновлено в 23:12
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380 млн євро: "Ювентус" готує трансфер чемпіона світу

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Чемпіон Італії туринський "Ювентус" готовий зважитися на неймовірні фінансові вкладення заради трансферу нової зірки світового футболу Кілья Мбаппе.

"Стара сеньйора", за даними видання Tuttosport, готова серйозно розщедритися, щоб придбати 20-річного французького фовард "Парі Сен-Жермен". Зокрема, мова йде про перехід переможця ЧС-2018 за 180 мільйонів євро.

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Кільян Мбаппе

Кільян Мбаппе

Повідомляється, що в цілому "Ювентус" готовий витратити на молодого француза 380 мільйонів євро, включаючи сам трансфер і зарплату гравця. Одним з факторів на користь можливого переходу називається виступи за італійський клуб Кріштіану Роналду, кумиром якого Мбаппе є з дитинства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання про кар'єру в "Ювентусі", натякнувши на небажання грати в чемпіонаті Італії.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Кріштіану Роналду Кіліан Мбапе
Теги
ФК Ювентус ПСЖ
Джерело
Джерело: "Спорт-Експрес"
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