380 млн євро: "Ювентус" готує трансфер чемпіона світу

Чемпіон Італії туринський "Ювентус" готовий зважитися на неймовірні фінансові вкладення заради трансферу нової зірки світового футболу Кілья Мбаппе.

"Стара сеньйора", за даними видання Tuttosport, готова серйозно розщедритися, щоб придбати 20-річного французького фовард "Парі Сен-Жермен". Зокрема, мова йде про перехід переможця ЧС-2018 за 180 мільйонів євро.

Кільян Мбаппе

Повідомляється, що в цілому "Ювентус" готовий витратити на молодого француза 380 мільйонів євро, включаючи сам трансфер і зарплату гравця. Одним з факторів на користь можливого переходу називається виступи за італійський клуб Кріштіану Роналду, кумиром якого Мбаппе є з дитинства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду зробив несподіване зізнання про кар'єру в "Ювентусі", натякнувши на небажання грати в чемпіонаті Італії.

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