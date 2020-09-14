18-річний українець виграв гонку Формули-4 у Франції

18-річний українець Іван Пеклін став переможцем однієї з гонок Формули-4 на другому етапі змагань у французькому Манью-Кур.

Як повідомляється на офіційному сайті FFSA Academy, яка займається пошуком талановитих гонщиків для команди Renault з Формули-1, наш співвітчизник посів перше місце у другому заїзді, обігнавши француза Лоріса Кабіру. У двох інших гонках Пеклін став 9-м і 11-м.

За підсумками двох етапів Формули-4 українець перебуває на шостому місці в загальному заліку. На його рахунку 41 очко. Японець Рен Сато лідирує в списку гонщиків з 97 набраними балами. Усього в межах змагання буде проведено сім етапів.

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