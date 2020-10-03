З'явився розклад 'Шахтаря' в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" груповий етап в Лізі чемпіонів сезону почне 21 жовтня поєдинком в Мадриді проти "Реала". Поєдинок розпочнеться о 19:55.

Завершиться етап грою в Італії, де "Шахтарю" протистоятиме міланський "Інтер".

1 тур: "Реал" – "Шахтар" (21 жовтня 19:55)

2 тур: "Шахтар" – "Інтер" (27 жовтня 19:55)

3 тур: "Шахтар" – "Боруссія" Менхенгладбах (3 листопада 19:55)

4 тур: "Боруссія" Менхенгладбах – "Шахтар" (25 листопада 19:55)

5 тур: "Шахтар" – "Реал" (1 грудня 19:55)

6 тур: "Інтер" – "Шахтар" (9 грудня, 22:00)

*час вказано київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 почне домашнім матчем з італійським "Ювентусом" 20 жовтня.

Раніше букмекери назвали підсумкове місце "Шахтаря" в Лізі чемпіонів 20/21. На думку аналітиків "гірники" за підсумками виступів у груповому етапі займуть четверте місце і завершать виступ в єврокубках.