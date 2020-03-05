Футболіст "Динамо" Артем Бесєдін пояснив прийом забороненого препарату фонтурацетама. Слова Бесєдіна взяті з матеріалів справи, яка розглядалася УЄФА.

Артем Бесєдін

Бесєдін перед матчем з "Мальме" взяв у лікаря команди таблетку Ентропа, діючою речовиною якого є фонтурацетам, який і був виявлений в пробі українця. В матеріалах справи ця речовина вказано як 4-фенілпірацетам.

"Я сказав лікареві, що головний біль різко посилився і попросив таблетку. Він сказав, що всі ліки в сумці в багажному відсіку автобуса і що зараз немає часу зупинятися для цього, тому що ми спізнювалися на матч. Але він сказав, що може дати Кетанов зі своєї аптечки. Я взяв таблетку... Пізніше я дізнався від лікаря, що у нього були Кетанов і Ентроп в сусідніх відділеннях аптечки. Зовні вони зовсім не відрізняються, і я не помітив різницю", - наводить слова Бесєдіна Спортарена.

Раніше координатор допінг-контролю Української асоціації футболу Максим Бецков повідомив, що клубний лікар помилково запропонував форварду заборонений препарат фонтурацетам замість таблетки від головного болю.

За порушення антидопінгових правил Бесєдін був відсторонений на рік. Покарання набуло чинності 19 грудня минулого року.

Артем провалив допінг-пробу за підсумками матчу групового раунду Ліги Європи проти Мальме (3:4).

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