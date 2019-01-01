З'явився невтішний прогноз для Коноплянки

Німецький футбольний клуб "Шальке" планує серйозно попрацювати на зимовому трансферному ринку, позбувшись багатьох гравців, в тому числі і півзахисника збірної України Євгена Коноплянки.

Євген Коноплянка та Домініко Тедескі

Керівництво німецького клубу, знайшло винуватців провалу в Бундеслізі – "Гельзенкірхен" пішов зимувати на ганебному 13-му місці, хоча ще трохи більше півроку тому завершив сезон в статусі віце-чемпіона. До зони вильоту ближче, ніж до потрапляння в Лігу Європи.

Якщо команда мало забиває, проблему шукають в атакуючiй ланці. Головний тренер команди Домініко Тедескі в поточному сезоні змінив своє ставлення до колишніх лідерів. Тому Набіль Бенталєб і особливо Євген Коноплянка та Амін Харитина повинні готуватися до відходу, повідомляє Football24 з посиланням на Bild і Sky Deutschland.

Українець в Лізі чемпіонів і Бундеслізі не награв і 800 хвилин, відзначившись лише 2 гольовими передачами. Хоча за оцінками того ж Kicker, Коно на 6-му місці в команді з хорошим середнім балом 3,6. Та й німецький Sky оцінює його якості як рідкісні в складі "Шальке", але бачить проблему в тому, що українець так і не зміг здійснити прорив під керівництвом Тедескі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Тедескі впевнений, що мала кількість ігрового часу українця пов'язана з числом однопланових футболістів в команді.