З'явилося жорстке відео побиття фанатів "Спартака" ОМОНівцями

У мережі з'явилося нове відео, на якому співробітники поліції застосовують силу щодо вболівальників московського "Спартака".

На записі видно, що ростовські співробітники ОМОНу кийками б'ють фанатів червоно-білих, а також використовують по відношенню до них електрошокери.

Нагадаємо, що 23 липня в Росії трапився гучний інцидент із футбольними фанатами. Після зустрічі другого туру Російської Прем'єр-ліги (РПЛ) між столичним клубом і "Ростовом" бійці Росгвардії на стадіоні побили фанатів московського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше "Ростов" опублікував офіційну заяву, переклавши всю вину за інцидент на уболівальників.

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