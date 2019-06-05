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З'явилося відео жорсткого побиття українського арбітра на Закарпатті

2.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилася відеозапис скандалу на матчі Вищої ліги чемпіонату Закарпатської області з футболу між командами "Карпати" і "Поляна" з однойменного села в Свалявському районі.

У ролику вболівальники "Карпат" з селища Дубове Тячівського району жорстко б'ють головного рефері зустрічі.

Інцидент стався після того, як арбітр видалив з поля воротаря господарів. Це обурило місцевих фанатів і вони вибігли на поле, влаштувавши бійку. Кілька людей повалили суддю на землю і стали бити його ногами. Зупинити побиття змогло тільки втручання поліцейських.

Побиття арбітра на Закарпатті

Побиття арбітра на Закарпатті

Побиття арбітра на Закарпатті

Побиття арбітра на Закарпатті

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Нагадаємо, що в травні подібним скандалом завершився матч другої ліги чемпіонату України між вінницькою "Нивою" та житомирським "Поліссям". Після фінального свистка на поле вибігли уболівальники вінничан і почали бити головного арбітра зустрічі.

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леня зе
леня зе
та погодьде,вот вам заголовок:Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Закарпатье.теперь меняем. Появилось видео жесткого избиения украинского арбитра на Донбассе,что мы видим?Сепары,совсем ох%ели,вот она наглядная манипуляция чубатыми,но в данном случае-эти закарпатские совсем ох%ели.Давай Обоз,мы за тобой следим.
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МОСКАЛЯМ Кінець
МОСКАЛЯМ Кінець
Дикі люди, бурячихи перепили. Дискваліфікувати приймаючу команду на 2 сезони.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Свиньи в Европе ….а вы что от них ждали ????
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