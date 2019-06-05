З'явилося відео жорсткого побиття українського арбітра на Закарпатті

У мережі з'явилася відеозапис скандалу на матчі Вищої ліги чемпіонату Закарпатської області з футболу між командами "Карпати" і "Поляна" з однойменного села в Свалявському районі.

У ролику вболівальники "Карпат" з селища Дубове Тячівського району жорстко б'ють головного рефері зустрічі.

Інцидент стався після того, як арбітр видалив з поля воротаря господарів. Це обурило місцевих фанатів і вони вибігли на поле, влаштувавши бійку. Кілька людей повалили суддю на землю і стали бити його ногами. Зупинити побиття змогло тільки втручання поліцейських.

Побиття арбітра на Закарпатті

Побиття арбітра на Закарпатті

Нагадаємо, що в травні подібним скандалом завершився матч другої ліги чемпіонату України між вінницькою "Нивою" та житомирським "Поліссям". Після фінального свистка на поле вибігли уболівальники вінничан і почали бити головного арбітра зустрічі.

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