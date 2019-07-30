З'явилося відео реакції Зеленського на гол у ворота "Динамо" в Суперкубку України

Президент України Володимир Зеленський був присутній на поєдинку за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем", який відбувся в Одесі 28 липня.
На відео потрапила реакція президента на перший гол у матчі, з якої зрозуміло, що, найімовірніше, того вечора він уболівав за киян.
Зазначимо, що глава держави сидів разом із донькою Олександрою. За звичкою, поряд був і глава Офісу президента Андрій Богдан, чия присутність у компанії гаранта стала приводом для жартів у мережі. "Головне, щоб Богдан не відходив ні на метр, а то біда буде", — зазначив один з коментаторів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" обіграло "Шахтар" і виграло Суперкубок України-2019, встановивши водночас історичне досягнення.
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