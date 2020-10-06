З'явилося рішення уряду Франції щодо матчу з Україною

Спеціальна комісія уряду Франції дозволила в Парижі проведення 7 жовтня товариського футбольного матчу проти команди України, повідомив шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

Як уточнив Гресько, наша збірна повністю задовольняє всім вимогам сторони, що приймає: в команді є необхідний мінімум у 13 польових футболістів і воротаря, готових провести матч. Збірна не планує довикликати на матч проти Франції додаткових голкіперів на допомогу Георгію Бущану.

Поєдинок відбудеться на "Стад де Франс" Facebook Івана Греська

Тест Романа Яремчука на коронавірус, який форвард здав сьогодні вранці, виявився негативним. У день гри українські футболісти пройдуть ще одне тестування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL. легендарний український воротар Олександр Шовковський узяв участь у тренуванні разом із командою на "Стад де Франс". Як розповів сам голкіпер, він не збирався повертатися в футбол, однак обставини виявилися вищими за це.