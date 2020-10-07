З'явилися результати тестів збірної України на COVID-19 перед грою з Францією

Максим Іншаков Футбол 19:00, 7.10.2020 Оновлено: 19:15, 7.10.2020

Футболісти, тренери і персонал збірної України вранці 7 жовтня у Франції пройшли додаткове ПЛР-тестування на COVID-19.

Як повідомив прессатташе збірної України Олександр Гливинський, всi результати виявилися негативними.

В збiрнiй України коронавiрусу немає
Facebook Олександра Гливинського

Раніше інфіковані коронавірусом Андрій Лунін, Юрій Паньків та шеф-кухар збірної України Любомир Тошич ізольовані від команди.

Всі українські футболісти, які увійшли в заявку на товариський матч з Францією (21 осіб), допущені до гри.

Офіційна заявка збірної України (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 5. Сергій Сидорчук, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Олександр Шовковський, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Володимир Шепелєв, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Євген Макаренко, 21. Олександр Караваєв, 22. Євген Чеберко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 4 жовтня, Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус.

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