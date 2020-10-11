Збірна України отримала результати тестів на COVID-19 перед грою з Іспанією

Всі 25 футболістів збірної України, які входять в заявку на матч 4-го туру Ліги націй з Іспанією, здали негативні тести на коронавірус

Як повідомляє пресслужба УАФ, увечері 11 жовтня національна команда провела тренування на НТК імені Баннiкова.

11 гравців стартового складу поєдинку з Німеччиною виконували фізичні завдання від Андреа Аззаліна, спрямовані на відновлення функціональних кондицій.

Разом з іншими хлопцями в цьому занятті брав участь і Руслан Малиновський, який через дискваліфікацію пропустить матч з іспанцями. Розташування збірної Руслан покине 12 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Іспанія відбудеться у вівторок, 13 жовтня. Вже названі телеканали, які покажуть матч.

Нагадаємо, що напередодні збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Пізніше з'явилося відео голів. Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів в перерві матчу, і відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого голу.