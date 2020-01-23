З'явилися нові подробиці трансферу українця в європейський гранд

Український захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко є головною кандидатурою на позицію нового центрального захисника лондонського "Арсеналу" в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє агентство Zbirna, в підписанні українця особисто зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета, який стежив за Матвієнком протягом останніх двох років і хотів організувати його трансфер в "Манчестер Сіті". Іспанець працював в клубі Олександра Зінченка помічником Пепа Гвардіоли.

Микола Матвієнко

Крім того, тренерський штаб "Арсеналу" контактував з неназваним українським фахівцем, намагаючись дізнатися більше інформації про ігрові та моральні якості нашого футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Миколи Матвієнка розповів про те, що лондонський клуб контактував з донецьким "Шахтарем" на рахунок трансферу українського захисника.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!