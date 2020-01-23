Головна Новини
23 січня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

З'явилися нові подробиці трансферу українця в європейський гранд

2.8т
Читати матеріал російською

Український захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко є головною кандидатурою на позицію нового центрального захисника лондонського "Арсеналу" в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє агентство Zbirna, в підписанні українця особисто зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета, який стежив за Матвієнком протягом останніх двох років і хотів організувати його трансфер в "Манчестер Сіті". Іспанець працював в клубі Олександра Зінченка помічником Пепа Гвардіоли.

Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

Крім того, тренерський штаб "Арсеналу" контактував з неназваним українським фахівцем, намагаючись дізнатися більше інформації про ігрові та моральні якості нашого футболіста.

Новини
Капітан "Шахтаря" веде переговори з європейськими клубами

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Миколи Матвієнка розповів про те, що лондонський клуб контактував з донецьким "Шахтарем" на рахунок трансферу українського захисника.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Микола Матвiенко
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Арсенал Лондон ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги