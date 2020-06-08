З'явилися нові дані про майбутнє Михайличенка у "Динамо"

Головного тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка точно не буде відправлено у відставку до кінця поточного сезону.

Такою інформацією поділився журналіст Ігор Циганик. За його словами, єдиний варіант, за якого нинішній наставник "біло-синіх" залишить свій пост – бажання самого тренера.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо"

"Михайличенко буде працювати до кінця сезону в будь-якому випадку. Немає жодних підстав говорити, що все може статися інакше. Перед тренером "Динамо" зараз стоїть головне завдання – потрапити до Ліги чемпіонів. Адже були домовленості між Суркісом і Михайличенко перед тим, як він став головним тренером "Динамо": він повинен вивести команду в єврокубки, а саме ЛЧ. В те, що Михайличенко залишить команду протягом сезону, я не вірю. Хіба що він сам забажає, але це буде зрозумілий крок", – наводить слова Циганика FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька тренер Ерол Булут дав згоду очолити київське "Динамо" і представив програму розвитку клубу.

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