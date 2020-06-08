Головна Новини
8 червня • оновлено в 22:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

З'явилися нові дані про майбутнє Михайличенка у "Динамо"

1.4т
Читати матеріал російською

Головного тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка точно не буде відправлено у відставку до кінця поточного сезону.

Такою інформацією поділився журналіст Ігор Циганик. За його словами, єдиний варіант, за якого нинішній наставник "біло-синіх" залишить свій пост – бажання самого тренера.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо"

"Михайличенко буде працювати до кінця сезону в будь-якому випадку. Немає жодних підстав говорити, що все може статися інакше. Перед тренером "Динамо" зараз стоїть головне завдання – потрапити до Ліги чемпіонів. Адже були домовленості між Суркісом і Михайличенко перед тим, як він став головним тренером "Динамо": він повинен вивести команду в єврокубки, а саме ЛЧ. В те, що Михайличенко залишить команду протягом сезону, я не вірю. Хіба що він сам забажає, але це буде зрозумілий крок", – наводить слова Циганика FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецька тренер Ерол Булут дав згоду очолити київське "Динамо" і представив програму розвитку клубу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку
North
VS
Ambush
Победа North с форой в -3,5 раунда
1.62 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
AGO
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Heroic
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.56 Сделать ставку
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку