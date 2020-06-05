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5 червня • оновлено в 19:49
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З'явилися нові дані про долю Шевченка у збірній України

2.2т
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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко залишиться на своєму посту як мінімум до кінця 2022 року.

Такі дані має інтернет-сайт Sport.ua. За інформацією джерела, вже найближчої неділі, 7 червня, 43-річний фахівець підпише новий контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ) під час конгресу організації.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

УАФ

Сторони погодили угоду на 2,5 роки – до кінця фінальної частини чемпіонату світу 2022 року. Відзначимо, що нинішній договір Шевченка з УАФ розрахований до липня нинішнього року, однак через перенесення Євро-2020 виникла необхідність у його продовженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розглядає кандидатури двох тренерів на випадок відставки з поста нинішнього наставника команди Олексія Михайличенка.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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