З'явилися фото з роздягальні збірної України після перемоги над Іспанією

Максим Іншаков Футбол 01:22, 14.10.2020

Тренер збірної України Олександр Шовковський і помічник Андрія Шевченка Микола Васильков виклали фотографії з роздягальні "синьо-жовтої" команди.

Кадри зроблені відразу після сенсаційної перемоги наших футболістів в 4-му турі Ліги націй над командою Іспанії.

На знімках втомлені, але задоволені українці, емоційно святкують заслужений тріумф.

Збірна України святкує перемогу
Instagram Миколи Василькова
Збірна України з футболу
Instagram Олександра Шовковського

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гри Циганков відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.

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