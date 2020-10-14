З'явилися фото з роздягальні збірної України після перемоги над Іспанією

Тренер збірної України Олександр Шовковський і помічник Андрія Шевченка Микола Васильков виклали фотографії з роздягальні "синьо-жовтої" команди.

Кадри зроблені відразу після сенсаційної перемоги наших футболістів в 4-му турі Ліги націй над командою Іспанії.

На знімках втомлені, але задоволені українці, емоційно святкують заслужений тріумф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після гри Циганков відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.