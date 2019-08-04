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З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії

1.8т Читати матеріал російською

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко разом з англійською командою виграв Суперкубок Англії.

Отримавши жаданий трофей 22-річний півзахисник збірної України з одноклубниками відправився з нагородою подорожувати по полю, насолоджуючись кожним моментом тріумфу.

Втомленого, але щасливого українця і підловили фотографи. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам розділити радість з нашим співвітчизником.

З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії
З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії
З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії
З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії
З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії
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Нагадаємо, що в минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019-го завоював Кубок Англії.

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Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Манчестер Сіті
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