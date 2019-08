З'явилися фантастичні фото Зінченка з Суперкубком Англії

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко разом з англійською командою виграв Суперкубок Англії.

Отримавши жаданий трофей 22-річний півзахисник збірної України з одноклубниками відправився з нагородою подорожувати по полю, насолоджуючись кожним моментом тріумфу.

Втомленого, але щасливого українця і підловили фотографи. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам розділити радість з нашим співвітчизником.

The first piece of silverware of the season goes to ...



Manchester City 🙌



Pep Guardiola 's men have now won the last five domestic trophies on offer 👀 pic.twitter.com/MHCwz6ouWy