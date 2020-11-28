З'явилася розшифровка телефонної розмови диспетчера швидкої перед смертю Марадони

Телеканал TN з посиланням на розслідування генпрокуратури опублікував частину телефонної розмови лікаря аргентинського футболіста Дієго Марадони Леопольдо Луке з диспетчером швидкої допомоги.

Після того, як Марадоні стало погано, Луке попросив відправити бригаду лікарів в район Сан-Андрес в Тигрi.

"Тут людина, у якої зупинилися дихання і серце. Лікар намагається йому допомогти", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер в середу, 25 листопада, в своєму будинку в Буенос-Айресі

Причиною смерті легендарного футболіста стала серцева недостатність, яка привела до гострого набряку легенів.

Адвокат і друг легендарного футболіста Матіас Морлі заявив, що збирається ініціювати власне розслідування, оскільки за станом Дієго ніхто не стежив впродовж 12 годин, а швидка допомога нібито їхала до його дому більше півгодини.