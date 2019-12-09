Головна Новини
9 грудня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

З'явилася реакція ФІФА на гучне рішення WADA щодо Росії

5.2т
Читати матеріал російською

ФІФА відреагувала на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виключити Росію на чотири роки з міжнародних турнірів, включаючи Олімпійські ігри та ЧС із футболу-2022.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

"ФІФА взяла до уваги сьогоднішнє рішення виконавчого комітету WADA. Ми перебуваємо в контакті з WADA і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій для ухвалення рішення щодо можливого поширення санкцій на футбол", – йдеться в заяві пресслужби ФІФА, яке передає сайт "Чемпіонат".

Новини
Футбольний союз РФ відреагував на рішення WADA про відсторонення Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань на 4-річний термін. У Росії є можливість протягом 21 дня подати апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Теми
допінговий скандал ЧС-2022
Теги
ФІФА збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
0
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Пусть мельдоние спортсмени соревнуются между собой...кто больше проглотит мельдонич тот чемпион
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги