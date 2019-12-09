З'явилася реакція ФІФА на гучне рішення WADA щодо Росії

ФІФА відреагувала на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виключити Росію на чотири роки з міжнародних турнірів, включаючи Олімпійські ігри та ЧС із футболу-2022.

Збірна Росії з футболу

"ФІФА взяла до уваги сьогоднішнє рішення виконавчого комітету WADA. Ми перебуваємо в контакті з WADA і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій для ухвалення рішення щодо можливого поширення санкцій на футбол", – йдеться в заяві пресслужби ФІФА, яке передає сайт "Чемпіонат".

Новини Футбольний союз РФ відреагував на рішення WADA про відсторонення Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань на 4-річний термін. У Росії є можливість протягом 21 дня подати апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду.

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