Офіційно: дискваліфіковано арбітра ЧС-2018 в Росії

Кенійського рефері Адена Марва Діджа, одного з 15 африканських арбітрів, який повинен був судити матчі ЧС-2018, було дискваліфіковано.

41-річний арбітр був звинувачений в отриманні хабара в розмірі 600 доларів США під час матчів Кубка африканських націй в 2017 році, йдеться в повідомленні ESPN.

Слідство має неспростовні відеодокази провини Діджа, які були отримані в ході таємного розслідування в африканському футболі.

Горе-суддя позбувся гарантованої винагороди за роботу на ЧС щонайменше в 25 000 доларів і плюс 2 000 за кожний відпрацьований матч. На батьківщині Дідж працює вчителем математики та хімії в середній школі Комотобо в окрузі Мігорі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітр від Саудівської Аравії, якого призначили обслуговувати матчі чемпіонату світу в Росії, потрапив за грати.