Зварився заживо: російський футболіст був по-звірячому вбитий у відділенні поліції

У Калінінграді (Росія) після затримання поліцією трагічно загинув 36-річний футболіст Іван Вшивков, який грав за аматорський клуб "Прогрес" (Черняховськ).

Іван Вшивков rudnikov.com

Спортсмен був затриманий правоохоронними органами в п'яному вигляді за дрібне хуліганство. Як заявляють поліцейські, у відділенні гравець "Прогресу" поводився неадекватно, бешкетував і зламав камеру відеоспостереження, після чого зірвав радіатор опалення і ошпарився окропом. Затриманий помер у лікарні від термічних опіків.

Мати загиблого уточнила регіональному порталу "НК", що у спортсмена було обпалено 70 відсотків тіла.

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"Лікарі нам сказали, що це стовідсотковий кримінал, тому що такі опіки можна отримати, якщо окропом поливати довше п'яти хвилин. Тіло було настільки обпалене, що місцями перетворилося в клапті! Весь тулуб, все обличчя... А інший лікар сказав: "Отримані травми були несумісні з життям. Але навіть з такими опіками люди зазвичай живуть довше. Щось тут не те", - заявила жінка, яка вже звернулася в прокуратуру.

У футболіста залишилися дружина і двоє дітей дев'яти і чотирьох років.

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