Зустріч Хацкевича і Суркіса зірвалася

Призначена на 1 червня зустріч президента "Динамо" Ігоря Суркіса з головним тренером команди Олександром Хацкевичем не відбулася. Зустріч перенесли на наступний тиждень.

Суркіс і Хацкевич

Очікується, що Суркіс і Хацкевич повинні обговорити плани на наступний сезон і можливість продовження співпраці, повідомляє СпортАрена.

Раніше президент "Динамо" заявляв, що готовий залишити Хацкевича на посаді тренера "Динамо", якщо він переконає його в готовності боротися за трофеї.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Деякі ЗМІ повідомили, що Ігор Суркіс зацікавлений в запрошенні іноземного фахівця, яким стане іспанець Рауль Ріанчо.

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