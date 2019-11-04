"Зруйнували те, що я створив": Ребров жорстко висловився щодо проблем "Динамо"

Український наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про систему підготовки футболістів у київському "Динамо" під час його роботи у клубі.

Сергій Ребров "Динамомания"

"Коли ми працювали, "Динамо" в усіх вікових категоріях ставало чемпіоном України. Перша команда і всі категорії. Напевно, такого не було ніколи. В "Барселоні" ця вертикаль працює, в "Аяксі". Тому всі знають модель гри команди, підлаштовуються під модель академії. Всі розуміють, наскільки це важливо, але не всі розуміють, як це зробити. Я радий, що створив таку структуру. На жаль, потім це все зруйнували", – сказав Ребров у інтерв'ю "Профутболу".

За його словами, головна проблема "Динамо" останніх років, включаючи той час, коли він працював із командою, у відсутності лідера.

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"Є хороша молодь, але їй потрібні поруч гравці, на яких вони рівнятимуться і до яких тягнутимуться. Не можна всіх футболістів поміняти і поставити тільки молодих. Найяскравіший приклад – це МЮ, коли прийшло молоде покоління і виграли чемпіонат, здорово грали у Лізі чемпіонів. але таких прикладів мало. Вважаю, "Динамо" потрібні якісні зрілі футболісти, які допомагатимуть і на полі будуть як тренери. У Циганкова, Миколенка, Шапаренка є талант, є майбутнє. Ми в цьому не сумніваємося, але потрібно це показувати", – додав екснаставник "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що в команді є футболісти, які не виконують вимог тренерського штабу.

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