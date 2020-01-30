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30 січня • оновлено в 13:17
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Зробив дурість: ексфутболісту "Реала" загрожує серйозний термін ув'язнення

1.1т
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Ексзахисник мадридського "Реала" та збірної Португалії Фабіо Коентрау може опинитися у в'язниці через дачу неправдивих свідчень. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляє агентство Renascenca, у середу, 29 січня, Коентрау давав свідчення в суді у справі нападу на тренувальну базу його колишнього клубу "Спортинга", і на питання про професію відповів, що він – "футболіст, який завершив кар'єру". Однак коли з 31-річним гравцем зв'язалося агентство Expresso, він відповів, що "готовий до нового виклику", і спростував свої слова про завершення кар'єри.

Фабіо Коентрау

Фабіо Коентрау

Gianluca di Marzio

Португалець може бути звинувачений у лжесвідченні та отримати покарання різного ступеня тяжкості – від штрафу до позбавлення волі строком на три роки.

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Теги
Реал Мадрид збірна Португалії з футболу
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