Зробив дурість: ексфутболісту "Реала" загрожує серйозний термін ув'язнення

Ексзахисник мадридського "Реала" та збірної Португалії Фабіо Коентрау може опинитися у в'язниці через дачу неправдивих свідчень. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляє агентство Renascenca, у середу, 29 січня, Коентрау давав свідчення в суді у справі нападу на тренувальну базу його колишнього клубу "Спортинга", і на питання про професію відповів, що він – "футболіст, який завершив кар'єру". Однак коли з 31-річним гравцем зв'язалося агентство Expresso, він відповів, що "готовий до нового виклику", і спростував свої слова про завершення кар'єри.

Фабіо Коентрау Gianluca di Marzio

Португалець може бути звинувачений у лжесвідченні та отримати покарання різного ступеня тяжкості – від штрафу до позбавлення волі строком на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найстарішому футболістові Кадзуйосі Міурі вже 52 роки, але він оголосив про те, що буде грати ще мінімум один сезон.

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