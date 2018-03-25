Зрадника України покарали в збірній Росії: спортивні підсумки 24 березня

Зрадника України покарали в збірній Росії з футболу, а боєць MMA принизив відправленого в нокаут суперника і програв. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини суботи, 24 березня.
Крім того, інтимні знімки популярної спортсменки, яка прославилася силіконовими грудьми, потрапили в мережу і 15-річна олімпійська чемпіонка, з якої порушив закон Путін, зганьбилася на ЧС. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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