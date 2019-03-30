Зозуля забив шикарний гол у чемпіонаті Іспанії: відеофакт

Український футболіст Роман Зозуля допоміг "Альбасете" зіграти внічию з "Тенеріфе" в матчі 32-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії (2:2). Наш форвард відзначився забитим м'ячем у першому таймі.

На 28-й хвилині зустрічі Зозуля точно замкнув головою навіс Гарсії, зрівнявши рахунок матчу. На той час "Альбасете" поступалося супернику після голу Сусо на 7-й хвилині.

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У дебюті другого тайму Бела вивів "Альбасете" вперед. Але втримати перемогу команда Зозулі не змогла: у компенсований час Малбашіч точним ударом зрівняв рахунок і відібрав у "Альбасете" два очки.

Роман Зозуля Albacete Balompié

Як повідомляв OBOZREVATEL, український форвард Роман Зозуля зчепився з фанатом через виклик у збірну бразильця Жуніора Мораеса.

Вболівальник в коментарях до публікації групи в Facebook висміяв нападника "Альбасете", отримавши жорстку відповідь.

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