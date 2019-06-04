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Зозуля забив розкішний гол "рибкою"

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Український футболіст Роман Зозуля відзначився чудовим голом у домашньому матчі 41-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

На 57-й хвилині гри з "Малагою" 29-річний нападник "Альбасете" відгукнувся на гостру передачу Альваро Техеро, замкнувши її ударом головою у стрибку - "рибкою". Відзначимо, що цей м'яч не врятував господарів від поразки - 1:2.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Це взяття воріт стало для Зозулі 11-м у 34 матчах у Сегунді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний гол "рибкою" забив у лютому Екс-півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка. Хавбек відзначився в матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти "Ерзурум ББ".

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Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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