Зозуля забив приголомшливий гол і приніс перемогу команді

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля приніс перемогу своїй команді у 12-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

29-річний форвард збірної України відзначився ефектним ударом в грі проти "Фуенлабради" (1:0).

Наш співвітчизник вийшов у старті і на 59-й хвилині відгукнувся на флангову передачу Мануеля Фустера. Практично не рухаючись, Зозуля головою увігнав м'яч у ворота суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У липні Роман не перейшов в київське "Динамо", як про це повідомлялося раніше, а продовжив виступи в чемпіонаті Іспанії.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!