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20 жовтня • оновлено в 18:25
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Зозуля забив приголомшливий гол і приніс перемогу команді

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Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля приніс перемогу своїй команді у 12-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

29-річний форвард збірної України відзначився ефектним ударом в грі проти "Фуенлабради" (1:0).

Наш співвітчизник вийшов у старті і на 59-й хвилині відгукнувся на флангову передачу Мануеля Фустера. Практично не рухаючись, Зозуля головою увігнав м'яч у ворота суперника.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня Зозуля забив головою з 16 метрів в 8-му турі другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

У липні Роман не перейшов в київське "Динамо", як про це повідомлялося раніше, а продовжив виступи в чемпіонаті Іспанії.

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Роман Зозуля
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