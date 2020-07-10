Зозуля взяв участь у сутичці після матчу чемпіонату Іспанії

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля взяв участь у сутичці після домашнього матчу 39-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського "Спортинга".

Під час гри наш співвітчизник зіткнувся із захисником суперників Франсіско Молінеро, в результаті чого гравець гостей не зміг продовжити поєдинок і був замінений. Після фінального свистка Молінеро підійшов до Зозулі, щоб з'ясувати стосунки, але нарвався на жорстку відсіч від українця. Наш нападник схопив суперника за обличчя, знявши з нього маску. Гравці обох команд встигли втрутитися в конфлікт і запобігти його подальшому розвитку.

Роман Зозуля взяв участь у бійці після матчу чемпіонату Іспанії Трибуна

Роман Зозуля взяв участь у бійці після матчу чемпіонату Іспанії Трибуна

Роман Зозуля взяв участь у бійці після матчу чемпіонату Іспанії Трибуна

Нагадаємо, що поєдинок між "Альбасете" та "Спортингом" закінчився внічию 1:1. Команда Зозулі веде відчайдушну боротьбу за виживання і випереджає "Луго", який знаходиться в зоні вильоту, на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі проти "Спортинга" Зозуля забив ювелірний гол і врятував команду від поразки.