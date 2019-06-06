Зозуля розповів, як відмовив Ахметову: спортивні підсумки 5 червня

Український футболіст Роман Зозуля розповів, як Рінат Ахметов переконував його перейти в донецький "Шахтар", а гравці юнацької збірної України з футболу влипли у скандал через підтримку Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 червня.
Крім того, в команді Ентоні Джошуа категорично висловилися про реванш із Енді Руїсом. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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