ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зозуля розповів, як відмовив Ахметову: спортивні підсумки 5 червня

1.1тЧитати матеріал російською

Український футболіст Роман Зозуля розповів, як Рінат Ахметов переконував його перейти в донецький "Шахтар", а гравці юнацької збірної України з футболу влипли у скандал через підтримку Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 червня.

Крім того, в команді Ентоні Джошуа категорично висловилися про реванш із Енді Руїсом. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Пішки до Донецька": Зозуля розповів про розмову з Ахметовим

"Класні пацани!" Українські спортсмени підтримали збірну Росії

"Немає сенсу, крапка": у Джошуа категорично висловилися про реванш із Руїсом

Роналду в скандальному матчі вивів Португалію у фінал Ліги націй

"Просто обіс**в": Ф'юрі жорстоко принизив Джошуа

"Геній боксу": Ломаченко зробив відверте зізнання

Помер легендарний президент УЄФА

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ліга націй" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга націй
Особи
Роман ЗозуляРінат АхметовЕнтоні Джошуа
Теги
ФК Шахтарзбірна Португалії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel