Зозуля розповів, як відмовив Ахметову: спортивні підсумки 5 червня

Український футболіст Роман Зозуля розповів, як Рінат Ахметов переконував його перейти в донецький "Шахтар", а гравці юнацької збірної України з футболу влипли у скандал через підтримку Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 5 червня.

Крім того, в команді Ентоні Джошуа категорично висловилися про реванш із Енді Руїсом. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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