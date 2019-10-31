"Зозуля – найкращий": українського форварда поставили на перше місце в Іспанії

Головний тренер іспанського "Альбасете" Луїс Мігель Раміс поділився думкою про форварда команди – ексгравця збірної України Романа Зозулю.

Роман Зозуля (№10) забив черговий гол за "Альбасете" ФК "Альбасете"

"Роман – найкращий нападник, якого я коли-небудь тренував на професійному рівні. У мене були Маріано, Борха Майораль і Хесе, але, будучи тренером на професійному рівні, можу сказати, що Зозуля – найдосконаліший. Він багато дає нам", – заявив Раміс, чиї слова цитує офіційний сайт "Альбасете".

Роман Зозуля, якому 17 листопада виповниться 30 років, у поточному сезоні забив три голи і здійснив одну гольову передачу в 12 матчах. Крім того, українець став найкращим гравцем "Альбасете" в жовтні за версією порталу Fútbol Mahou.

"Альбасете" наразі посідає четверте місце в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії та є одним із претендентів на вихід до Прімери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українець Роман Зозуля суперголом на останній секунді приніс перемогу своїй команді.

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