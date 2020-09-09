Зозуля може повернутися в "Динамо": ЗМІ назвали умови

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля може повернутися в київське "Динамо", але це залежить від виходу в Лігу чемпіонів і трансферу Супряги, повідомляє Sport Arena.

До підписання контракту з футболістом збірної України Артемом Кравцем представники "Динамо" контактували з Романом. Це була розмова про готовність переїхати в Україну.

В особистій розмові з родичем Зозулі вдалося дізнатися, що ці переговори можуть відновитися в будь-який момент, але залежать від кількох моментів. По-перше – від виходу "Динамо" в Лігу чемпіонів. По-друге – від подальшої долі Владислава Супряги, можливий трансфер якого пов'язаний з виходом в цей турнір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra, яку присуджує культурна асоціація іспанського Альбасете, як найціннішому гравцеві клубу в сезоні.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!