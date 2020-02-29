"Зозуля - комуніст!" Іспанські фанати влаштували цькування українцю під час матчу

Вболівальники "Райо Вальєкано" в гостьовому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу проти "Альбасете" скандували "Зозуля – комуніст".
Los aficionados del Rayo Vallecano vuelven a la carga en Albacete : "Es comunista, Zozulya es comunista" (vía @tjcope ) https://t.co/SJ2C4W5dps- ElDesmarque (@eldesmarque) February 29, 2020
Перед матчем організатори повідомляли, що поєдинок відвідають близько 150 фанів "Райо". У слідстві це на стадіоні були посилені заходи безпеки. До охорони прравопорядка залучена поліцію.
Сам український нападник "Альбасете" вийшов в стартовому складі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф в 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на двох найближчих домашніх матчах.
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