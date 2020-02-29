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1 березня • оновлено в 00:06
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"Зозуля - комуніст!" Іспанські фанати влаштували цькування українцю під час матчу

2.4т
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Вболівальники "Райо Вальєкано" в гостьовому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу проти "Альбасете" скандували "Зозуля – комуніст".

Перед матчем організатори повідомляли, що поєдинок відвідають близько 150 фанів "Райо". У слідстві це на стадіоні були посилені заходи безпеки. До охорони прравопорядка залучена поліцію.

Сам український нападник "Альбасете" вийшов в стартовому складі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Тег
Альбасете
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Они ошибаются! Зачем они обижают коммунистов? Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ! Сосуля - EБAНЫЙ НАЦИСТ!
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