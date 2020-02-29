"Зозуля - комуніст!" Іспанські фанати влаштували цькування українцю під час матчу

Вболівальники "Райо Вальєкано" в гостьовому матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу проти "Альбасете" скандували "Зозуля – комуніст".

Los aficionados del Rayo Vallecano vuelven a la carga en Albacete : "Es comunista, Zozulya es comunista" (vía @tjcope ) https://t.co/SJ2C4W5dps - ElDesmarque (@eldesmarque) February 29, 2020

Перед матчем організатори повідомляли, що поєдинок відвідають близько 150 фанів "Райо". У слідстві це на стадіоні були посилені заходи безпеки. До охорони прравопорядка залучена поліцію.

Сам український нападник "Альбасете" вийшов в стартовому складі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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